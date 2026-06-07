バレーボール男子日本代表は7日、ネーションズリーグ予選ラウンド第1週が行われる中国に向け、主将の石川祐希（30）や約2年ぶりの代表戦となる西田有志（26）らが羽田空港から出発した。

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主将の石川は「ここから代表の試合が始まると思うと非常に楽しみです」と話し、ロサンゼルス五輪の出場権のかかるアジア選手権（9月）前の公式試合に、「常にイメージしながら、そこで勝つためのネーションズリーグにしたいと思いますし、もちろん結果、表彰台というところを目標に、またそれ以上に自分たちのバレーボールの内容にこだわって、このネーションズリーグを戦いたい」と意気込みを語った。

西田は「少しでも変わった姿を皆さんにお届けできればなという風に思いますし、自分なりにはチームの中では誰よりもストイックに、誰よりも貪欲にやっていきたいなって」と代表復帰に意欲。ネーションズリーグに向けては「日に日に良くなっていくチームを是非見ていただけたらなっていう風に思いますし、また表彰台に上がる姿を皆さんにお届けできるように全員でコミットしてやっていきたいと思うので、応援のほどよろしくお願いします」とファンにメッセージを送った。

2シーズン目を迎えるロラン・ティリ監督（62）は西田の復帰に「今とても嬉しいです。彼が戻ってきてくれて。彼が戻ってきてくれたことによって、宮浦（健人）との練習の中での競争が上がり、さらにクオリティが上がってきたと思っています」と笑顔を見せた。

2大会ぶりの表彰台に向けて郄橋藍（24）は「本当にここでチームをしっかりと良いも、悪いも出して、チームを作っていく事もそうですし、最後勝てるチームってところを目指してやっていきたいなと思ってます」。さらに「日本の皆さんにも昨年以上に強くなった日本代表をお見せできるように頑張りたいですし、皆さんと共に表彰台を目指して頑張りたいなと思います」と語った。

ネーションズリーグはバレーボール世界3大大会の一つ。男子日本代表は、24年の銀メダル以来の表彰台を目指し10日にウクライナとの初戦を迎える。7月15日からの予選ラウンド第3週は大阪で開催される。

【男子ネーションズリーグ 予選ラウンド日程】※日本時間

■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）21時00分〜 vsウクライナ

6月12日（金）21時00分〜 vsポーランド

6月13日（土）17時30分〜 vs中国

6月14日（日）21時00分〜 vsスロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）20時30分〜 vsセルビア

6月27日（土）00時00分〜 vsイラン

6月28日（日）00時00分〜 vsアメリカ

6月29日（月）00時00分〜 vsフランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）19時20分〜 vsイタリア

7月16日（木）19時20分〜 vsカナダ

7月17日（金）19時20分〜 vsベルギー

7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン

■決勝ラウンド

7月29日〜8月2日：中国（寧波）