大相撲の大関・安青錦（22＝安治川部屋）の昇進披露宴が7日、東京都内のホテルで開かれた。

八角理事長（元横綱・北勝海）や横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）、大の里（26＝二所ノ関部屋）ら約1100人が出席。母国・ウクライナの国歌斉唱も行われ、安青錦は「凄くたくさんの人に来ていただいて、凄くうれしい気持ちもある。これから土俵の上で恩返しできたらいい」と感謝を込めた。

23年秋場所で初土俵を踏んでから猛スピードで番付を駆け上がってきた。新大関だった今年の初場所で2度目の優勝を果たしたが、春場所で初の負け越しを経験。カド番だった夏場所を左足のケガで全休し、「今までしたことがなかった経験をしたので、さらに精神的に強くなったと思う」と話した。

名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）では関脇に転落する。「治療して来場所で、しっかりいい相撲を取れるように頑張っているところ。しっかり安青錦らしい相撲で優勝を目指して頑張りたい」。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）も「師弟一丸となり、再び大関の座へ、その先にあるさらに高い目標に向かって愚直に稽古を積み重ねてまいります」と力を込めた。