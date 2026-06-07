日本時間12日に開幕するサッカーW杯北中米大会を控え、6日放送のNHK BS1「スポーツ酒場“語り亭”」（後9・00）では、森保ジャパンを特集した。2002年日韓大会で日本代表を率いたフィリップ・トルシエ氏（71）、元日本代表DF中澤佑二氏（48）、FW佐藤寿人氏（44）らがゲスト出演し、初戦のオランダ戦に向けた展望を語った。

中澤氏はスタメン予想で、三笘薫が欠けた左ウイングバックに鈴木淳之介を指名。「自分が守備の人間だったので、先に点を取られたくないと思ったときに、鈴木選手の守備能力が欲しいと思った」と説明した。

トルシエ氏はオランダ戦のポイントについて「ミスをしないこと。1点を争う引き締まった試合になるのではないか」と分析。強豪相手に不用意なミスを避け、緊張感のある試合をものにする重要性を説いた。

番組最後に、トルシエ氏は「break the wall!」と記したボードを掲げ、「さらにその先に向かってほしいという願いを込めました」と、サムライブルー初のベスト8に向けて熱いエールを送っていた。