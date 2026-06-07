俳優の本木雅弘（60）が、6日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。昨年迎えた還暦について語った。

本木が昨年、還暦を迎えたことにMCの加藤浩次が驚くと「それはもう化粧塗りたくってごまかしてますから。はがせば普通のおじいさんです」と話し、笑いが起きた。

還暦を迎えた記念に家族に「プレゼントはいいから一人旅してもイイですか？」とお願いをしたという。加藤が「奥さんと一緒に行けばいいじゃないですか」と話すと、「それはそれでまた別の楽しさはありますけど。やっぱり…ご褒美は1人になることですかね」と打ち明け、「えーーーっ」と驚きの声が上がった。

すると加藤が「1人になりたいんですか？」と質問。本木は「なりたいですね。ロンドンなんですけど。かって娘が留学していたことがあって、それに引率したついでに何年か住んだことがあるので、小さなフラット（集合住宅）が残ってるんですね。そこが自分の逃げ場所みたいな感じで」と打ち明けた。

ロンドンでは「マーケットに行き、野菜を買って、サラダぐらいは家で食べるとか。地下鉄乗ったり、バスに乗ったり」と日常の暮らしをしていたと明かした。