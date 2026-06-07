TBS浦野茅良アナウンサー（24）が7日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。出生数がこの10年で過去最少だったニュースにコメントした。

日本の出生数がこの10年で減少を続けて、2025年は過去最少を記録したニュースを取り上げた。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「浦野さんはこれ、どう思ってる」と質問。

浦野アナは「私はちょっと角度が違うんですけれども、VTRで外国人の出生数が上がっている、ってありましたが、父が外国人なので、ミックスとしてひとつ気になっていることがありまして…」と上田の目を見て問いかけた。上田は「えっ、なに？」と聞いた。

浦野アナは「（出生届に）ミドルネームを書く欄がいまだにないんですよ。こんなにも外国人の子どもが増えると、私みたいにミドルネームを書く欄がなくて、『浦野』と『茅良（かいら）バージニア』をつなげて書かなくてはいけなくて、入らなかったり、っていう。ちょっと困ったこともあるので、外国人の子どもが増えたら、やっぱりシステムも変わるのかなって思ってます」と身近な問題として訴えた。