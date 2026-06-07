日本時間12日に開幕するサッカーW杯北中米大会を控え、6日放送のNHK BS1「スポーツ酒場“語り亭”」（後9・00）では、森保ジャパンを特集した。2002年日韓大会で日本代表を率いたフィリップ・トルシエ氏（71）、元日本代表DF中澤佑二氏（48）、FW佐藤寿人氏（44）らがゲスト出演し、森保一監督（57）の采配について語った。

日本代表監督就任8年目の森保監督は、勝率70・2％を誇る。番組では、2022年カタール大会のドイツ戦、スペイン戦に加え、昨年ブラジル戦でも選手交代が的中し、逆転勝利を収めた采配を振り返った。

トルシエ氏は、現在の日本代表について「ほとんどの選手が海外で活躍している。戦術面や経験値において、より強くなった」と分析。さらに「日本サッカー進化の歴史に自分の名前が刻まれていること」を誇りに思うと語り、森保ジャパンへの期待をにじませた。

中澤氏は「今の選手は後半から逆転できる、という自信がある」と分析。トルシエ氏も森保監督について「凄いのはゲームを読む力。誰をどのタイミングで投入すれば良いか確信している。備え持った才能」と絶賛した。

サッカージャーナリストの木崎伸也氏は、森保監督を「勝負師」と表現。「見た目は良い人。昔は金髪やパンチパーマにしたことがあったみたいだけど。したたか。（カードゲームの）UNOも強いようで、“負けない戦い方をする”と言っていた。勝負師タイプ」と、意外な一面を明かしていた。