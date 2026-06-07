お笑いコンビ・アキナの山名文和が７日、大阪市内で初のエッセー「しあわせは小走りでやって来る」発売記念イベントに、吉本新喜劇座員の妻・宇都宮まきと出演した。

保護犬・シバ犬の「おまめ」との暮らしや、日々の散歩を通して感じたことを丁寧に描いた一冊。山名は「なんか日記じゃないですけど、めっちゃ腹立ってること書いてる時は、文章にすっごいトゲが出て。気持ちが優しい時、優しいことを書いてる時はすごく優しい文章になりましたね」と明かした。宇都宮は「結婚」というところで泣いたことを打ち明け「結局私は自分のことが大好きなんだなと思いました。自分のことを書いてくれているところで感動して。めっちゃ、自分のことが大好きなんだなと再認識させていただいた本です」とちゃめっ気たっぷりにＰＲした。

山名は「幸せになるって何やろ」を数十年間考えてきたそうで「ささやかな、こんなんで全然幸せなんやみたいな。意外と物質的なお金とかじゃないんだなみたいな感覚が持てたことが良かった」とにっこり。宇都宮は本を書いている姿をまったく見かけなかったそうで「サザエさんが好きなので、伊佐坂先生みたいに部屋にこもって、うわーってなっているところを見たかった気もするんですけど、それが一切なかった」と暴露。山名は執筆場所について「（近所の）大富豪にすぐに連絡して勉強部屋に行っていました」と苦笑いした。

山名は今作について「完璧だと思います。本を読まれる方、読まれない方。読んでみたいけどなかなか買えない方。犬を飼っている方はもちろん、犬を飼いたいなと思っている方。犬に全然興味ない方、全ての層にフィットする本です。仕上がりました」とアピールした。