◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

最終組が１６番を終了。２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は１６番まで２バーディー、１ボギーとスコアをひとつ伸ばして通算８アンダーで首位をキープしている。

日本ツアー４勝で現在は米女子ツアーに拠点を置く吉田優利（エプソン）を姉に持つ吉田鈴はプロ２年目で念願の初優勝を目指す。吉田鈴が勝てば、姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛（あきえ）と妹・千怜（ちさと）に続いてツアー史上４組目の姉妹優勝となる。

首位と３打差の２位からスタートした３６歳の木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）は最終組のひとつ前でプレー。１６番まで４バーディー、１ボギーとスコアを三つ伸ばし、吉田鈴に１打差２位に迫った。２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの優勝に向けて好プレーを続けていたが、１７番パー４で、フェアウェーからの第２打を右に曲げて、ダブルボギー。吉田鈴と３打差の３位に後退した。痛恨のセカンドＯＢとなった。