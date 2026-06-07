オープニングアクトのカライドスコープからトリのFear, and Loathing in Las Vegasまで、全20組が激情と享楽を仮託した歌やプレイヤーとしての自負を迸らせた演奏で襷(タスキ)を繋ぎ、ガチンコ勝負を繰り広げてきた＜SATANIC CARNIVAL 2026＞DAY1。初日の熱がまだ残る中、DAY2のオープニングアクトとして、その一音目を鳴らしたのは、大阪発の5人組・Launcher No.8だ。

FUMIYA(Dr)の疾駆するタムロールから、RYOSUKE(G)とSHOI(G)へスポットライトが注ぐ。オーバーチュアとしての役割を果たす「2025」で滑り出すと、「行こうぜ！ サタニック！」と「Mediocre」へ。堰を切ったようにバッコーンと轟くドラミング、相似形を描きながらザラついた音色で加熱していく2本のギター、空気をたっぷりと含んだクリーントーンと感情の乱れ打ちとでも言うべきシャウトを自在に使い分けるRUKA(Vo)の歌唱。スラッシュメタルやハードコアの血統を感じさせる乱切りのリフと、ポップパンク譲りの軽やかな旋律を1本に編み込んでいくのが、Launcher No.8の原理原則である。

当然それは「イージーコアをやらしてもらいます！」との宣言から雪崩れ込んだ「Beginning of the GAME」にも適用されているわけで、MISORA(B)のコーラスワークに支えられながら、音塊を放つ、放つ、放つ。“もっと来いよ！”とでも言うような表情でクイっと手招きするRUKAに負けじと、客席は揺れに揺れ、ごった煮の狂騒を呈していく。

ライブも折り返し地点に差しかかり、己のアイデンティティを＜SATANIC CARNIVAL＞へ存分に紹介したところで、RUKAはこんな言葉を叫ぶ。

「4年間、Launcher No.8というバンドを続けてきて、ほんまに良かった。嘘をついたり、誰かを悲しませたりしてきた人生だったけど、ひとつだけガチなことがある。あなたと音楽で踊りたいから、ここに立ってる！」

バンドミュージックを横目にクラブシーンに拠点を置いていたRUKAと、地元の先輩であるRYOSUKEが運命の再開を果たし、2023年に始動したLauncher No.8。5人はホームである大阪のライブハウスを軸足に据え、建前いらずの自由な遊び方を模索してきた。その一歩一歩を総括するみたいに揺るぎない原点を言い放ち、「WAKE UP!」が捧げられる。この日、何度も「遊ぼうぜ！」と咆えていたことを思えば、彼らが希求する踊りとは物理的な肉体の躍動そのものだけではなく、深層に押し殺してきたお前の声を解き放つ行為のはず。だからこそ、彼らは“I scream that I’m here”とまずは自身の実在を証明し、「お前ら、何しに来たんだー！」と大熱唱を煽ってみせるのだ。

そのアティチュードは、白色の照明を背中に浴びたRUKAが、細やかなビブラートをミックスした歌声をフロアへ広げた「Day Dream」にも通底するものだろう。その裏付けに、彼らは“I am here now, facing my weaknesses”と、ここでも今この時間を噛み締めているではないか。5人のシルエットが縁取られる中、天を見上げてスクリームをぶつけるRUKAの様子は、君に気づいてもらう瞬間を待っているよう。ラストは「壊そうぜ！」と投入した「Wither」と「帝」でゴールテープをぶった切り。チャレンジャーとしての姿勢を欠くことなく、踊り倒したLauncher No.8の様子はひたすらに痛快だった。

文◎横堀つばさ

撮影◎中河原理英

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

@satanic_ent 【Real Time Recap Movie】 DAY 2 EVIL STAGE Launcher No.8 @ryosuke_ln8 #サタニック ♬ オリジナル楽曲 - satanic_ent - satanic_ent

◾️セットリスト（EVIL STAGE）

1​. 2025

2​. Mediocre

3​. Beginning of the GAME

4​. Like Express 999

5​. WAKE UP!

6​. Day Dream

7​. MGS

8​. Wither

9​. 帝

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト