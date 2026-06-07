◆米大リーグ ドジャース９―２エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、８回４奪三振２安打１失点の快投でエンゼルス戦初勝利＆今季６勝目を挙げた。目前に迫ったメジャー３年目での初完投はお預けとなったが、２回以降は２２者連続で完璧に封じる圧巻の投球を見せた。

この日は初回に打線が爆発。初回１１得点を奪った２１年６月２日のカージナルス戦以来、球団５年ぶりとなる猛攻で一挙９得点を奪った。これには山本も「なかなか初回に９点入るのは、たぶん野球人生でももしかしたら初めてかなっていうのは思いましたね」と驚きを隠せなかった。

山本は、初回は２死から先制点を献上した。先頭ネト、トラウトを内野ゴロに仕留めたが、３番メックラーには意表をつくセーフティーバントで内野安打を許した。さらにシャヌエルにセンターへの大きな飛球を許すと、中堅パヘスが１度はグラブに触ったが捕球できずに適時三塁打となった。

だが、初回は打線が大爆発した。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手が二塁への内野安打で出塁すると、パヘスが自軍ブルペンに飛び込む２ランで逆転。さらに勢いはとどまることなく、フリーマン、ベッツ、マンシー、ウォードと６連打で一挙４得点を奪った。さらに相手のエラーも絡み、ド軍打線は止まらず、１―７で迎えた１死二塁の場面では大谷が２打席目は左中間スタンドに７戦ぶりとなる１１号２ラン。初回９得点目となった。