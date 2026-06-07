『はま寿司』で迷惑行為→43歳男性を逮捕 庄司智春が怒り「気持ち悪い」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が7日、TBS系情報番組『上田晋也のサンデーQ』（前11：35）に出演。回転ずしチェーン「はま寿司」の埼玉県内店舗で撮影された迷惑行為動画を巡り、威力業務妨害容疑で43歳の男が逮捕された事件についてコメントし、SNS上での迷惑動画投稿に対する規制強化の必要性を訴えた。
【写真】「幸せのお手本」庄司智春＆藤本美貴、USJ満喫の家族5ショット
埼玉県警は、埼玉県内のはま寿司店舗で注文した商品に食器用洗剤のような液体をかける様子を撮影し、その動画をSNSに投稿して店舗運営会社の業務を妨害したとして、同県毛呂山町の無職の男（43）を威力業務妨害容疑で逮捕した。
この話題を受け、庄司は「こんな動画を撮る人、まだいるんですか」と驚きを隠せない様子を見せ、「もう気持ち悪い」と苦言。さらに、「規制をしてもらいたい。こういう動画をアップした人は2度とアカウントを作れないとか、そういうふうにしてもらわないと、どんどん増える一方だから」と述べ、再発防止に向けた対策の必要性を訴えた。
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埼玉県警は、埼玉県内のはま寿司店舗で注文した商品に食器用洗剤のような液体をかける様子を撮影し、その動画をSNSに投稿して店舗運営会社の業務を妨害したとして、同県毛呂山町の無職の男（43）を威力業務妨害容疑で逮捕した。
この話題を受け、庄司は「こんな動画を撮る人、まだいるんですか」と驚きを隠せない様子を見せ、「もう気持ち悪い」と苦言。さらに、「規制をしてもらいたい。こういう動画をアップした人は2度とアカウントを作れないとか、そういうふうにしてもらわないと、どんどん増える一方だから」と述べ、再発防止に向けた対策の必要性を訴えた。