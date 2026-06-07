◇MLB ドジャース 9−2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは佐々木朗希投手と山本由伸投手の日本人投手コンビがエンゼルス戦で2試合連続の好投を披露しました。

佐々木投手は日本時間6日に今季11試合目の先発のマウンドに上がると、初回から2者連続三振を奪うなど、4回まで無安打ピッチングを披露。勝ち星は逃すも7回98球と熱投し、エンゼルス打線を2安打＆自己最多の10奪三振に封じました。またチームは9回にサヨナラ勝利を飾っています。

7日、山本投手が先発登板。初回2アウトから連打を浴び先制点を許しますが、直後に大谷翔平選手の2ランなど、打者一巡の猛攻で一挙9得点。大量援護を受けて、2回以降はテンポのよい投球でゴロアウトを量産。初回の3アウト目から22者連続アウトに仕留めるなど、8回93球を投げ、2安打、4奪三振、無四球、1失点の好投で今季6勝目をあげました。

日本人の2投手が2日間で計15イニングを投げて、ヒットわずか5本で1失点。エンゼルス打線を封じ込めました。