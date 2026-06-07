全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋の手巻き専門店『手巻きYAMAMOTO』です。

最高級の海苔が至極の具材とともに口に溶け出す

主役は海苔である。こちらは創業177年になる老舗『山本海苔店』が本店の一時移転に際して始めた初の飲食事業だ。そこにあるのは「本当においしい海苔を味わっていただきたい」という思い。

焼きたての海苔を使った手巻きを楽しめる2種のセットを用意している。使用するのは、同社の看板商品である極上海苔「梅の花」。若い芽を早い段階で摘み採る「一番摘み」の海苔で、柔らかく、口どけがいいのが特長だ。

海苔はカウンターの目の前で焼かれ、下に炭を仕込んだ海苔箱で温められたまま提供。蓋を開け、手にした瞬間、何ともいい香りがふわりと広がる。

日本橋1000年手巻き3630円

『手巻きYAMAMOTO』日本橋1000年手巻き 3630円 『日本橋ゆかり』3代目、野永喜三夫氏監修。協力店の創業年の合計が1000年を超え、本マグロの中トロと赤身、牛そぼろのさくら煮など老舗の味が

メニューの「日本橋1000年手巻き」は和食の名店『日本橋ゆかり』の、「YAMAMOTO手巻き」が大塚の名店『おにぎりぼんご』の監修。

パリパリの海苔はふっくら炊かれたご飯をのせた瞬間、溶け出すような塩梅。それを至極の具材とともに口に運ぶ。うーんこのシアワセ、ぜひ体感を。

『手巻きYAMAMOTO』

日本橋『手巻きYAMAMOTO』

［店名］『手巻きYAMAMOTO』

［住所］東京都中央区日本橋室町1-8-3室町NSビル1階

［電話］03-3241-0290

［営業時間］11時〜18時

［休日］無休（年始を除く）

［交通］地下鉄半蔵門線ほか三越前駅B6出口から徒歩すぐ

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、YAMAMOTO手巻きの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】手巻き専門店ってどんなの!? 日本橋で楽しむ老舗海苔屋のこだわり手巻き（7枚）