2002年日韓大会で日本代表を率いたフィリップ・トルシエ氏（71）が6日放送のNHK BS1「スポーツ酒場“語り亭”」（後9・00）に出演した。番組では、サッカーW杯北中米大会開幕を目前に控え、森保ジャパンを特集。元日本代表DF中澤佑二氏（48）、FW佐藤寿人氏（44）らと日本代表について語った。

番組冒頭、MCのミッツ・マングローブが「ムッシュ トルシエ」と呼びかけると、トルシエ氏は満面の笑みで「ヨロシクオネガイシマス」と日本語で返答。スタジオからは拍手が巻き起こった。かつて“闘将”と呼ばれた名将は、べっこう縁の眼鏡に白ひげをたくわえ、ダンディーなたたずまい。和やかな雰囲気の中、森保ジャパンに視線を向けた。

隣に座った中澤氏は、トルシエ・ジャパン時代に代表入りした一人。「僕を初めて日本代表に呼んでくれた、恩のある方。プロとして、代表選手として、厳しさなどいろいろなことを教えてくれた人だから、物凄く怖い」と、緊張の面持ち。

これに対し、トルシエ氏は「日本では自分からチームをリードする選手が少ないが、中澤さんはブラジル留学の経験もあって率先して引っ張ってくれた」と称賛。中澤氏は「恥ずかしい、もう」と照れ笑いを浮かべた。