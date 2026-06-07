タレントの北斗晶が5日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と福岡県へ里帰りしたことを報告した。

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この日、北斗は「おはよう〜!!今日は、福岡のばーちゃんに会いに飛びまーす」と報告。「早朝は肌寒かったから羽田空港で、追加ネギたっぷりのお蕎麦食べて体も温まりました〜!!」とつづり、飛行機で福岡へ向かう様子を公開した。

その後に更新したブログでは「久々の福岡!?でもないんだけど…数ヶ月ぶりの福岡」とつづり、佐々木とともに昼食で寿司を堪能したことを報告。「福岡に着いてレンタカーで、あちこち回りながら用事を済ませて里帰りするといつもバタバタになるけど」と多忙な1日の様子を明かした。

続けて、夜には「弟ファミリーと待ち合わせして」と夕食でステーキを堪能したことを報告。「実は、今回の里帰りは明日がメイン」と告白し「食事をしながら、明日の相談」をしたことを明かした。

最後に「しっかりした弟夫婦が居てくれるお陰で安心していられます」と感謝を述べ「明日は佐々木家、大忙しの日になりそうです!!」と予告し、ブログを締めくくった。