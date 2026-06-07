お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニーが７日、読売テレビのバラエティー番組「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・午前１１時４０分）にパネリストとして出演。同じくポーカー・プレーヤーとして知られる俳優・田中圭と“対決”したことを明かした。

田中が昨年７月に米ラスベガスの大会で約１７００万円の賞金を獲得したのに続き、先月に豪メルボルンの大会でも１１万１７２０オーストラリアドル（約１２６５万円、当時）の賞金をゲットした話題を取り上げた。アントニーは「見てたんですよ。オーストラリアのやつ。（田中は）幸運というか、生まれ持った運の量が違う。エントリーフィーが（約）１００万円とか、高いトーナメントに出てるんで、優勝したら（賞金）１億とかにいきやすいようなのに出てるイメージ」と評した。

ＭＣの上沼恵美子に「（田中が）アントニーとやったらどっちが勝つの？」と聞かれると「そんなうかつなこと言えないですよ。この番組で、す〜ぐネットニュースになるんですから」とニヤリ。実は数か月前に都内の「アミューズメントでポーカーできる場所」で田中と偶然会ったといい「ごあいさつして話したら『何か月か前（の「クギズケ！」で）、なんか僕の話してましたよね』ってなって。うかつに話せないですよ」と笑わせた。

それでも「その時は一緒に戦いました」と打ち明けた。勝敗については言及しなかったものの「その時は田中圭さんにめちゃくちゃ“ブラフ”しました」と、自分の手札が弱いにもかかわらず、手札が強いように装うテクニックを駆使したと振り返っていた。