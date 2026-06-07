◆米大リーグ ドジャース９―２エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、８回４奪三振２安打１失点の快投でエンゼルス戦初勝利＆今季６勝目を挙げた。目前に迫ったメジャー３年目でのレギュラーシーズン初完投はお預けとなったが、２回以降は完璧に封じる圧巻の投球を見せた。

前日５日（同６日）の同戦では佐々木朗希投手（２４）が７回２安打無失点１０Ｋと快投。最近では５月３１日（同６月１日）の本拠地・フィリーズ戦で山本が５回１／３を４安打無失点１０Ｋで５勝目、３日（同４日）の敵地・Ｄバックスでは大谷がリアル二刀流で投げては６回２安打無失点で６勝目とドジャースが誇る日本人トリオが無双している。

米データサイト「オプタ・スタッツ」は「日本生まれの投手３人がそれぞれ無失点の先発登板を記録したチームはＭＬＢの長い歴史の中でもドジャースが初めて。しかも、それを１週間のうちに成し遂げた」と紹介。この日まで日本人３人で２１回２／３連続無失点だった。ド軍先発陣が好調だが、エース右腕は「（ロブレスキらを含めて）やっぱりいい選手がもちろんそろってるので。みんながコンディションよくできてるなというのは思いますし。その中で置いてかれないように。しっかりチームの一員として頑張ります」とうなずいた。

チームは初回に一挙９得点を奪って圧勝。今季６勝目を挙げた山本は「点差はたくさんありましたけど、気を抜くことなくとにかく集中して、丁寧に投げるところは高さとかコースを意識して投げれましたし、流れを一気に持って行かれないように、大胆なピッチングと、丁寧なピッチングがどちらもできた」と充実の汗をぬぐった。