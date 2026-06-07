元なでしこジャパンの山崎円美さん（35）が7日、自身のインスタグラムを更新。妻が第1子を出産したことを報告した。山崎さんは昨年12月31日に「戸籍上の性別を変更」して結婚したことを発表していた。

「産まれました〜」と書き出した山崎さん。第1子の足などの写真を公開し、「感無量！！！！！！！！！！！母子ともに無事に元気に産まれてきてくれました。ふたりとも本当にありがとう！！」と喜びを爆発させた。

「お互いの家族をはじめ、サポートしてくれたみなさん、応援してくれたみなさん、温かいメッセージくれたみなさん、ありがとうございます」と感謝を伝えた。

「これから始まる4人での生活」と家族3人と犬の絵文字を添え、「どの瞬間の幸せも取りこぼす事なく、毎日噛み締めていきます。我が子が大きくなった時、こいつが父親でよかったと心底思ってもらえるように、、、パパ頑張るぞー」とつづった。

山崎さんは昨年12月31日に「戸籍上の性別を変更」して結婚したことを発表。今年5月には妻の第1子妊娠を発表し、マタニティペイントでの家族ショットを公開していた。