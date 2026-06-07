一番人気のカラーは？ どんなユーザーが購入している？

2026年3月5日、スズキは「ジクサー150」の2026年モデルを発売しました。

ジクサー150は、市街地での扱いやすさとスポーティなエクステリアを兼ね備えた、小排気量ロードスポーツモデルです。

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2026年モデルにおける主な変更点は、ボディカラーの刷新です。

具体的には、スズキのレーシングスピリットを感じさせる「グラススパークルブラック／トリトンブルーメタリック」、上質感のある「オールトグレーメタリック／パールミラレッド」、そしてシックな印象を与える「グラススパークルブラック／オールトグレーメタリック」の3種類が設定されています。

パワートレインには、最高出力13PS／最大トルク13Nmを発生する排気量154ccの空冷4ストローク単気筒の「SEP（スズキ・エコ・パフォーマンス）」エンジンを搭載し、車両重量わずか139kgのボディを軽快に走らせ、50.0km／L（WMTCモード値）と優れた燃費性能を発揮します。

また、シート高も795mmと低めに設定されているため、小柄なライダーでも安心して乗車することが可能となっています。

装備面では、フロントブレーキにABSが標準装備されているほか、ギアポジションインジケーターを備えたフルデジタル液晶メーターなど、日常の使い勝手を高める実用的な機能が盛り込まれています。

ジクサー150の2026年モデルの価格（消費税込）は、39万6000円です。

発売からおよそ3か月が経過したジクサー150について、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

都内のスズキ販売店担当者は、現場の状況を次のように話します。

「ジクサー150は、車体価格が40万円を切るというコストパフォーマンスの高さから、初めての1台として、学生さんなど若い世代の方からのお問い合わせが多いモデルです。

また、50.0km／Lという燃費の良さに注目し、通勤や近場のツーリング用のセカンドバイクとして、ベテランライダーの方にご購入いただくケースもあります。

2026年モデルで設定された3色のうち、当店でもっとも人気を集めているのは『グラススパークルブラック／トリトンブルーメタリック』です。

やはりスズキのスポーツモデルらしい鮮やかなブルーは、年齢を問わず王道の人気を誇っています。

次いで、落ち着いたグレーに赤いロゴやグラフィックが映える『オールトグレーメタリック／パールミラレッド』も、新鮮な印象があるとしてご指名いただくお客様が増えている状況です。

新生活を控えたタイミングということもあって発売直後は多くの引き合いがありましたが、現在では在庫も安定しています。

そのため、基本的にはご契約から2週間程度で納車できるかと思います」。

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ジクサー150は、圧倒的な軽さと燃費の良さ、そして購入しやすい価格設定といった独自の強みを持っています。

新たなカラーリングを手に入れたことで、バイクライフをスタートさせる初心者から実用性を重視するベテランまで、その支持層はさらに広がっていくことが期待されています。