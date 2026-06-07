お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が6日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。人気子供番組の意外な事実に衝撃を受ける場面があった。

この日は元人気子役で、俳優の鈴木福がゲスト出演。デビューは1歳半の頃で、NHK Eテレの人気子供番組「いないいないばあっ!」だったといい、今年でデビュー20周年になるという。

これに、大吉が「全然踊らんもん、その子供たち。テキトーだから」とチクリ。すると、鈴木は「あの子たちもみんな事務所に入ってる子たちで」と意外な事実を告白した。

鈴木は「『おかあさんといっしょ』は結構一般公募も入れる。『いないいないばあっ！』はちゃんと事務所に所属している子じゃないと（入れない）。ちゃんとオーディションもあって、半年間のレギュラー。だから、いつも同じ子たちが出てるんです」と明かした。

これに、大吉は「あれレギュラーなの？」と衝撃。「ワンワンと一緒に踊ってる子たち、あれレギュラーなの？」と目を丸くすると、鈴木も「僕もレギュラーでした」とキッパリ。

「これ言っていいの？驚きますよね？マジで？」と大吉。「そうなの？あれ、レギュラーメンバーなんや」と驚きを隠せなかった。