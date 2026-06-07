俳優の本木雅弘（60）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。自身の転機となった作品について語った。

本木は1988年、22歳の時にトップアイドルグループだった「シブがき隊」が解散、俳優の道へと進んだ。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「僕『シコふんじゃった。』とか、凄いイメージあるんですよ。あれはやっぱり転機になっていますか？周防（正行）監督」と92年公開の主演映画について問われると、「なっていると思います。やっぱり」と明言した。

周防監督と最初に仕事をしたのは89年の主演映画「ファンシイダンス」だったと言い、修行僧の日常を描いた作品で「スキンヘッドなんて、やってみたいものの一つじゃないですか」と回顧。

「ちょうど事務所辞めるタイミングでもあったりしたので」と当時の所属事務所ではピアスも禁止されていたと言い、「辞めてこのスキンヘッドやるっていうことも含め、事務所を辞めれば、ピアスの穴を開けられる。そういうこともあって」と笑ってみせた。

「転機って言えばそれかな」とおどけたものの「でもまあお芝居の難しさっていうか」を感じたと告白。

「『シコふんじゃった。』、あれも周防さん、物凄いマニアックな監督さんなので。散々撮り終わって、褒めてもらいたい気持ちがあって、監督に“どこか何か、撮り直したいところとかあります？”“あそこ、どうでした？こうでした？”って聞いたら、“全部”って」と驚きの返答があったと苦笑した。

真意については「これで相撲映画っていうのはっていうか、スポ根ものっていうのはどういうふうに撮ればいいかっていうのがこれで分かったから、もう1回やり直し（たい）と」と説明した。

「それくらい、ある種の正解が簡単には導き出せない世界なんだなっていう」としみじみと話した。