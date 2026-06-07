早見優、アメリカに住む長女とドライブ旅 “顔出し”親子2ショット動画に反響「可愛い」「目元そっくり」「ますます似てきましたねぇ」
歌手で俳優の早見優が5日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりのYouTube動画をアップします 今回は、アメリカに住む娘とのゆったり親子旅」と書き出し、長女・ありささんとの“顔出し”親子2ショットを披露した。
【写真】「可愛い」「目元そっくり」アメリカに住む長女との“顔出し”親子2ショット披露の早見優
動画について「ニューイングランドの素敵な街を巡りながら、プライベートトークも少しだけ公開しています」と説明。ファンに向け「母娘ならではの何気ない会話や旅の空気感を、ぜひ一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
動画は自身のYouTubeチャンネルで同日の午後6時に公開され、ありささんと共に流ちょうな英語で会話をしたり、仲良く腕組み散歩したりと、親子の仲むつまじいプライベートの1コマを紹介していた。
これらの投稿に対し、コメント欄には「可愛い」「目元そっくり」「ますます似てきましたねぇ」「母娘でのドライブ旅、UPしていただきありがとうございます」「なんだかゆったりした気持ちになりました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「可愛い」「目元そっくり」アメリカに住む長女との“顔出し”親子2ショット披露の早見優
動画について「ニューイングランドの素敵な街を巡りながら、プライベートトークも少しだけ公開しています」と説明。ファンに向け「母娘ならではの何気ない会話や旅の空気感を、ぜひ一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
これらの投稿に対し、コメント欄には「可愛い」「目元そっくり」「ますます似てきましたねぇ」「母娘でのドライブ旅、UPしていただきありがとうございます」「なんだかゆったりした気持ちになりました」などと、さまざまな反響が寄せられている。