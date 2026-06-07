米大リーグは６日（日本時間７日）、各地で行われ、大谷翔平らが所属するドジャースは本拠地でエンゼルスと対戦した。

１番指名打者でスタメン出場した大谷は一回、５月２９日以来の一発となる１１号２ランを放つなど、４打数２安打２打点だった。ドジャースは９―２で大勝してエンゼルスに連勝し、先発の山本由伸は８回１失点で６勝目（４敗）を挙げた。（デジタル編集部）

エンゼルス １００ ０００ ００１―２

ドジャース ９００ ０００ ００×―９

山本が先取点を奪われた直後の一回、ドジャースは大谷の激走から一挙９点の猛攻が始まった。先頭の大谷は外角のシンカーを引っかけたが、打球は大きくバウンド。捕球後、二塁手がすぐに一塁へ送球するも全速力でベースを駆け抜けた大谷の足がわずかに速かった。

ガッツポーズをして喜んだ大谷が２番パヘスの２ランで同点のホームを踏むなどして打線は勢いづき、ドジャースの打順は一巡。さらには、この回２度目の打席を迎えた大谷が左中間スタンドへ２ランをたたき込む。６月初のアーチでスコアボードに９点目を刻み込み、古巣・エンゼルスの戦意をくじいた。

打線の援護を受けた先発の山本は二回以降、パーフェクトピッチングを見せた。８回９３球を投げて被安打２の失点１。ア・リーグ西地区で最下位に沈む相手打線を危なげなく片付けた。