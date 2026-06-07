元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。2週連続ゲスト出演のタレント、クリス松村と共鳴する一幕があった。

クリス松村は昨年4月以来、1年ぶりのゲスト出演。田中はクリス松村を前に、恋愛トークなどさまざまなジャンルについて赤裸々に語り合った。

田中が今放送で最近、音楽アーティストのライブに行ってないと告白。「あんまり行かないかな。一番直近で行ったのは、あのちゃんの武道館（25年9月開催）とかは行かせてもらいましたけど。生のものっていいなってその時は思うんだけど、あんまりライブの時とか行き帰りのことを考えたりすると…」と切り出すと、クリス松村に言葉を遮られ「いや〜つまんない人！ ちょっと聞いた？ ライブの内容通り越して、行き帰りだってよ」と痛烈なツッコミを浴びた。

次はデートの話題で盛り上がった。クリス松村から「彼がディズニー行こう？って言ったらどうする？」と聞かれた田中は「事前に言ってくれればいいんだけど、当日に急に言われたら大慌て。頭の中が『え、えええ』ってなって」と返答した。さらにクリス松村から「彼のために時間当日空いてたとしたらどうする？」って聞かれ、田中は「行くけど…万全な準備で行きたい」と主張。「例えば、寒い時期に急に行くってなったら、ホッカイロちゃんと買っていきたいなとか。ちゃんと事前に言ってといてくればさ、いろいろ準備もできるのになって思うの。急なことが苦手で、私。1週間前からこの日に行くよって言われてたら、そこに向けて調整するし」と告白。クリス松村から「突然のサプライズが苦手なんだね」と指摘されると、田中は「苦手〜」と認めた。

2人は赤裸々トークで盛り上がると、クリス松村は「（田中が）今、すべてを語っちゃってるから。私、こういうタイプに出会ったこと、外国でもないから。ちょっとビックリしている。ちょっと鏡のよう」と指摘。田中も「ねぇ、私もそう思ってる。他人じゃないみたいな感じがする。1年前から思ってました。クリスさんだから話せてるとこもあるし」と笑いながら反応した。

クリス松村は「こういう生きものもいるっていうことでいいね」と結論を出すと、田中は「こういう生きものもいるし、これを世間では、こじらせてるっていうワンワードで片付けられてしまうこともあるんだけど、私たちは私たちなりにプライドを持って生きている」と主張。「私たちなりの考えてがあって生きていて。で、その考えを尊重もしてもらえないような相手は別にいらない」と宣言した。

番組公式Xには田中と松村の写真が公開されている。