TWICEモモ、メンバーとのプリクラ公開にファン歓喜「プライベート感あって尊い」「グッズにして欲しい」
【モデルプレス＝2026/06/07】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が6月5日、自身のInstagramを更新。ワールドツアーの思い出を振り返り、メンバーとのプリクラを公開した。
【写真】TWICEメンバー「距離感が本当に好き」仲良し密着の集合プリクラ
モモは、韓国でのアンコール公演を残しつつも、ワールドツアー『THIS IS FOR』の公演が一段落したことを報告。「今回のツアーは、本当にたくさんのことを感じさせてくれたコンサートでした」と韓国語でつづり、ツアー中の様々なオフショットを投稿した。
メンバーとのショットも多く、一緒に撮影したプリクラも公開。ディズニー映画『トイ・ストーリー』のデザインがあしらわれたプリクラには、メンバー同士が顔を寄せ合う、プライベート感あふれる姿が写っている。
また、ツアー中にシカゴで歯が抜けたことや、転んだ姿を360度動画に撮られたハプニングも告白。ファンや、スタッフへの深い感謝をつづり、「アンコール公演で会いましょう」と締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて思わず声が出た」「このプリクラをグッズにして欲しい」「プライベート感あって尊い」「この距離感が本当に好き」「ワールドツアー本当にお疲れ様」「打ち上げ感がたまらない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「距離感が本当に好き」仲良し密着の集合プリクラ
◆モモ、メンバーと撮ったプリクラ公開
モモは、韓国でのアンコール公演を残しつつも、ワールドツアー『THIS IS FOR』の公演が一段落したことを報告。「今回のツアーは、本当にたくさんのことを感じさせてくれたコンサートでした」と韓国語でつづり、ツアー中の様々なオフショットを投稿した。
また、ツアー中にシカゴで歯が抜けたことや、転んだ姿を360度動画に撮られたハプニングも告白。ファンや、スタッフへの深い感謝をつづり、「アンコール公演で会いましょう」と締めくくっている。
◆モモの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて思わず声が出た」「このプリクラをグッズにして欲しい」「プライベート感あって尊い」「この距離感が本当に好き」「ワールドツアー本当にお疲れ様」「打ち上げ感がたまらない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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