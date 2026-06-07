◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグの第１週カナダ大会 日本 ３―０ （２５―２０、２５―１５、２６―２４）ドイツ（６日、カナダ・ケベックシティー）

１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は１１位のドイツに今大会初のストレート勝ちで開幕３連勝を飾った。エース格の佐藤淑乃（ミラノ）が両チーム最多２０得点でけん引し、和田由紀子（アルシーツィオ）が１６得点と２００１年度生まれ“２４歳コンビ”が躍動した。

和田は「３セットを通して、中盤競っている場面があったので、取り急がずに１点１点取り切れたことが大きかったかなと思います」と充実の汗をぬぐった。佐藤も「ドイツはブロックの高さや横の移動スピードが速くて苦労した部分が多かったけど、高いブロックを利用して決める方法は今季頑張ってきたところなので、そこを生かしつつ、難しい状況でティップ（フェイント）で相手との駆け引きができたのかなと思います」と声を弾ませた。

アウトサイドヒッター・和田、主将の石川真佑（エジザジュバシュ）、佐藤、セッター・関菜々巳（アルシーツィオ）、ミドルブロッカー（ＭＢ）は３４歳の島村春世、国際大会デビューの山口真季（ＫＵＲＯＢＥ）、リベロは福留慧美（姫路）が先発した。

第１セット（Ｓ）から主力が躍動。１５―１３で佐藤が相手レシーバーをはじき飛ばす強烈なスパイクを決めると、和田のサービスエースで流れを呼んだ。１９―１８のラリーで佐藤がバックアタックを決めて雄たけび。セットポイントからはデビュー戦の山口のクイックが決まって先取した。

２―０の第３Ｓはドイツの粘りに遭い、大接戦。先にセットポイントを握られたが、２３―２４から佐藤がスパイクを決めて、サーブでも攻めた。ラリーで相手のミスがあり、逆にマッチポイントを握ると、セッター関のバックトスから最後は和田がバックライトからアタックを決めて、２６―２４で粘る相手を振り切った。

デビュー戦でブロックを含む４得点の山口は「緊張しました。ベンチにいるときはずっとやばい、やばいと言っていました。自分の武器であるブロックでポイントを取れたのはすごくうれしい。周りに頼もしい仲間がいてくれて、いい試合ができて良かったです」と胸を張った。

アクバシュ・ジャパン２季目は、２８年ロサンゼルス五輪を目指す重要なシーズン。ＮＬでは主要国際大会で１９７７年のＷ杯以来、４９年ぶりの「優勝」が目標。日本時間８日は世界ランク１０位のカナダと激突。佐藤は「自分たちのカナダラウンドでの集大成を見せられるように。一番いいバレーができればいいのかなと思います」と決意。和田も「相手のホームなので、自分たちのやるべきことを見失わずに、常に全員で中を向いて自分たちのいいバレーボールができれば」と意気込んだ。

◆ネーションズリーグ １９９３年からのワールドグランプリに代わる大会として２０１８年に新設した国際大会。１８チームが参加し、３組に分かれて３週で１次Ｌ計１２試合を行う。勝ち点は３―０、３―１で３点、３―２で２点、２―３で１点、１―３、０―３で０点。日本はカナダ、フィリピン、大阪で１次Ｌを戦い、成績上位７チームと決勝大会（中国・マカオ）の開催国が８強。２４年大会で日本は銀メダルを獲得している。