雨が降りしきる阪神でのファンタジーな勝利に、ＳＮＳ上が沸いている。６月７日の阪神４Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝１６頭立て）で、高倉稜騎手騎乗の５番人気ゼルダ（牝３歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父モズアスコット）が鮮やかな逃げ切り。デビュー５戦目で初勝利を挙げた。

８番ゲートから好発を決めると、早々とハナへ。最後まで脚色は衰えず、２着馬の猛追を首差しのいだ。勝ちタイムは１分２４秒９（稍重）。

ＪＲＡのホームページによると、馬名由来は「人名より」。世界で大ヒットしている人気ゲームのヒロインと同名ということでＳＮＳ上でも話題に。ゴール後には、グリーンチャンネルでも「逃げはある意味冒険だったかも知れませんが、ここから伝説が始まるのでしょうか」と実況されたほどだった。

同馬はデビューから４、２、８、６着。５戦目での思い切った積極策での勝利に、ＳＮＳ上でも「ゼルダ姫勝ったー」「ゼルダまんまと逃げ切ってハイラル城…じゃなかったゴールした」「トライフォースの力かしら」「リンク高倉サン伝説の激走ありがとー」などのコメントが寄せられている。