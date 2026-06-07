アキナ山名＆宇都宮まき夫妻、なんば駅前で「めっちゃ恥ずかしい」幸せすぎ赤面2ショット
お笑いコンビ・アキナの山名文和（45）が7日、大阪・なんば駅前の書店で行われた自身初のエッセイ『しあわせは小走りでやって来る』（ヨシモトブックス）の出版記念イベントに妻の吉本新喜劇座員・宇都宮まき（44）と共に登場した。
【写真多数】吉本新喜劇・宇都宮まき、夫のアキナ山名と2ショットで赤面…本で壁を作る
同書は、山名が愛犬「おまめ」との暮らしや日々の散歩を通して感じたことをつづった。おまめと過ごす時間の中で、生活が変化し、大切な人と出会い、家族が増え…“生き方の変化”や“気づき”のヒントとなる。
自著を手にした山名は「素晴らしいですね、素晴らしいです本当に」と自画自賛。「自分の人生を思い返した時に、まったく思い通りになってない。その連続やったんですけど、特にM-1大スベリとか」としみじみ。そして「幸せ」に触れて、「家族がいる＝幸せ、ではなくて、ささやかな、こんなんで幸せなんやという感覚を持てた」と言葉をつむいだ。
イベントに同席した妻の宇都宮は「（自宅で）書いてるところは一回も見たことない」と証言。山名は内緒で書き上げたようで、「家に帰ってきたら家族に全ブリしてくれる」「いつも元気で明るいパパ。すごいかっこいい」とノロけた。
2人は、MBSテレビ『せやねん！』などでの共演を経て、2021年7月に結婚を発表。2022年に第1子、23年に第2子誕生。フォトセッションでは「見つめ合って」と声がかかり、2人が「めっちゃ恥ずかしい」と赤面だった。
【写真多数】吉本新喜劇・宇都宮まき、夫のアキナ山名と2ショットで赤面…本で壁を作る
同書は、山名が愛犬「おまめ」との暮らしや日々の散歩を通して感じたことをつづった。おまめと過ごす時間の中で、生活が変化し、大切な人と出会い、家族が増え…“生き方の変化”や“気づき”のヒントとなる。
イベントに同席した妻の宇都宮は「（自宅で）書いてるところは一回も見たことない」と証言。山名は内緒で書き上げたようで、「家に帰ってきたら家族に全ブリしてくれる」「いつも元気で明るいパパ。すごいかっこいい」とノロけた。
2人は、MBSテレビ『せやねん！』などでの共演を経て、2021年7月に結婚を発表。2022年に第1子、23年に第2子誕生。フォトセッションでは「見つめ合って」と声がかかり、2人が「めっちゃ恥ずかしい」と赤面だった。