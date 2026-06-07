フットボールアワーの後藤輝基（51）、岩尾望（50）は7日、大阪市内で単独ライブ「フットボールアワー26」を発表。「昨年に引き続き、今年もやります」と後藤、岩尾が声をそろえた。

昨年、2010年以来15年ぶりの単独ライブを開催。「打ち合わせの段階から“ああ、こんなんやったな”と懐かしさもあった」と後藤は振り返り「別の筋肉を使う。（単独ライブを）やらなくなった理由を思い出した」と語った。

岩尾は「最初、出ていった時から、結構長めで大きめの拍手をもらったり“待ってました”みたいな反応で迎えてくれた。こっちも楽しく、やりやすくできました」と目を細めた。

前回公演は1時間半の予定を大きくオーバーして2時間半近く、コント、漫才で客席を沸かせた。今年も新しいネタを「絶賛制作中です」と後藤。これまでのスタイル通り、2人で相談しながらネタを作っている段階で「今のところ、昔のメモリアル的なネタではなく、このライブのために作ったものをやりたい」と岩尾も新ネタでの勝負を明言した。

コンビを結成して27年。03年M―1王者もベテランの域に達し、ともに賞レースの審査員を務める立場となった。後藤によれば「コンビ2人ともが審査員やってるのは少ない」そうで、「その2人が織りなす漫才。ハードル、上げましょう。偉そうに言うとるやつが、どんなことしとんねんと」と自信ものぞかせた。

会見前になんばグランド花月での舞台をこなしてきた2人。「我々の後がオール阪神・巨人師匠。すごいですね。しゃべるスピードも声の張りも。ちゃんと（漫才を）やってたら、あの年齢でもできるんでしょうか」と後藤はレジェンドの頑張りを絶賛。岩尾は「今年、ザ・ぼんち師匠が上方漫才大賞の大賞を獲られた。いろんなことにアクティブに動く姿勢。そうありたい。見習わなアカン。すごい」と脱帽していた。

公演は7月5日に東京・ルミネtheよしもと」、同17日に大阪・なんばグランド花月で開催させる。両日ともチケットは完売。