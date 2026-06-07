全国の書店数が１万店を割り込み、街の書店の苦境が改めて浮き彫りとなった。

紙の出版物の売り上げ不振に加え、利益率の低さや人手不足の問題が重くのしかかる。それでも独立系書店をはじめ、読書文化を大切にしたいと新たに店を始める意欲的な店主もいる。

「いつやめてもおかしくない書店がたくさんある。早急にカンフル剤を打たないと、間に合わなくなる」

東京都杉並区で「今野書店」を営む今野英治社長（６５）は危機感を募らせる。同店は、コロナ禍の「巣ごもり需要」が落ち着いた後、売り上げが下落した。１階と地下で営業していた店舗も、現在は１階だけに縮小して営業する。

粗利益率が２０％程度とされる書店にとって、クレジットカードなどのキャッシュレスの手数料の負担が増している。正社員を新たに雇用する余裕がなく、アルバイトに頼る店舗も多い。

昨年は「週刊現代」の隔週刊行化など、長く街の書店を支えた雑誌の販売縮小の動きが広がった。今年５月末にも、本や漫画の情報を扱うＫＡＤＯＫＡＷＡの月刊誌「ダ・ヴィンチ」が１１月号で休刊すると発表された。

今野社長は「手数料の負担軽減や、正社員の雇用への補助といった直接的な支援が急務だ」と強調する。

開店決意した４３歳「地域に人呼ぶ力ある」

一方、大手出版取次のトーハン（東京都新宿区）は、小型書店の開業をサポートするサービス「ＨＯＮＹＡＬ」（ホンヤル）を展開。昨年からは、月５万〜３０万円ほどの取引を対象にしたライト版を始めた。

ＪＲ北鎌倉駅近くで営業する「北鎌倉文庫」は今年２月、ライト版を活用して開店した。店主の古屋征紀さん（４３）が学生時代に専攻したドイツ哲学の書籍や、子ども向けの絵本など７００冊が、約１０平方メートルの店内に並ぶ。店舗は元々、ソフトウェア会社の代表を務める古屋さんが、パソコン教室として使っていた。「受講者から駅近くに書店がないと言われ、開店を決意した。書店は、地域に人を呼ぶ力がある」と語る。