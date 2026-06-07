テニスの「全仏オープン」は6月6日（日本時間7日）、女子シングルス決勝が行われ、世界ランク8位の第8シードのミラ・アンドレエワが登場した。予選から歴史的な快進撃を続けてきた世界114位のM・フワリンスカ（ポーランド）を6-3、6-2のストレートで下し、自身初となる四大大会のタイトルを獲得。ピンク色のウエアを身に纏い、ローランギャロスの赤土の上を軽やかに舞った19歳の若き天才が、ついに新女王の座に就いた。

【映像】赤土を舞う19歳アンドレエワ、初Vの瞬間

24歳のフワリンスカを迎えた大一番、第1セットは立ち上がりから互いに2度ずつサービスゲームを破り合う激しい主導権争いとなった。しかし、ここから地力を見せたのがアンドレエワだ。ゲームカウント2-3で迎えた第6ゲームから怒涛の4ゲーム連取を決め、一気に相手を突き放して先取する。続く第2セットでも女王のペースは乱れず、ファーストサービスが入った際のポイント獲得率を60パーセントにまとめてフワリンスカの反撃をわずか1ブレークに封殺。リターンゲームでは着実に3度のブレークを奪う圧巻のテニスを展開し、ストレート勝ちで頂点へ駆け上がった。

現在19歳のアンドレエワにとって、今大会は4年連続4度目のローランギャロス参戦。2024年にマークしたベスト4という自己最高成績の壁を越え、ついに世界の頂点へと登り詰めた。栄冠を手にした歓喜の瞬間、新女王はその場に崩れ落ちるように赤土の上へ座り込み、両手で顔を覆いながらこみ上げる喜びを全身で噛み締めた。その初々しくも美しい姿は、パリの観衆の目に深く焼き付いている。

この衝撃的な若き新星の戴冠に、SNS上のファンも大いに沸いている。ネット上では「19歳優勝すげーな」「おめでとうおめでとう」と世界中から祝福のコメントが殺到。「攻守すべてのバランスが良かったのかな」「終わってみればアンドレエワが実力通りの優勝だったな」と、大会を通じて見せた完成度の高いプレースタイルを絶賛する声が次々と上がった。また、予選から決勝まで驚異の勝ち上がりを見せた対戦相手に対しても「敗れたフワリンスカもよくやった」と称賛の言葉が寄せられており、新時代の幕開けを予感させる決勝戦に多くのファンが胸を熱くしている。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）