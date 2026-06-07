元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのクリス松村から痛烈なツッコミを浴びた。

田中が最近、音楽アーティストのライブに行ってないと告白。「あんまり行かないかな。一番直近で行ったのは、あのちゃんの武道館（25年9月開催）とかは行かせてもらいましたけど。生のものっていいなってその時は思うんだけど、あんまりライブの時とか行き帰りのことを考えたりすると…」と切り出すと、クリス松村に言葉を遮られ「いや〜つまんない人！ ちょっと聞いた？ ライブの内容通り越して、行き帰りだってよ」と痛烈なツッコミを浴びた。

田中がそれでも「行き帰りの電車、めちゃ混むしなと。足が遠のいちゃう」と主張すると、クリス松村からは「おばさんじゃないの？ やっぱり40のおばさんですよ」と指摘された。

田中は「そう。本当にそう思うの」と否定しなかった。「だから海外旅行も行こうと思うわないと行かないし。どっか行こうと毎年思ってる」と語った。

番組公式Xには田中と松村の写真が公開されている。