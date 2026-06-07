元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。サプライズが苦手だと明かした。

2週連続ゲスト出演のクリス松村から「彼がディズニー行こう？って言ったらどうする？」と聞かれた田中は「事前に言ってくれればいいんだけど、当日に急に言われたら大慌て。頭の中が『え、えええ』ってなって」と返答した。

さらにクリス松村から「彼のために時間当日空いてたとしたらどうする？」って聞かれ、田中は「行くけど…万全な準備で行きたい」と主張。「例えば、寒い時期に急に行くってなったら、ホッカイロちゃんと買っていきたいなとか。ちゃんと事前に言ってといてくればさ、いろいろ準備もできるのになって思うの。急なことが苦手で、私。1週間前からこの日に行くよって言われてたら、そこに向けて調整するし」と告白。クリス松村から「突然のサプライズが苦手なんだね」と指摘されると、田中は「苦手〜」と認めた。さらに「サプライズで海外旅行とか連れていかれたら、本当に無理かもしれない」と語った。

友人がサプライズで誕生日を祝ってくれるような状況ではデザート前に化粧室へ行き、化粧してから戻るという。

番組公式Xには田中と松村の写真が公開されている。