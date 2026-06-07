特養と老健の違いとは？入所条件や費用、役割の違いを詳しく解説

介護が必要な家族の預け先を探すとき、まず候補に挙がりやすいのが、特養（特別養護老人ホーム）と老健（介護老人保健施設）です。名前は似ていますが、特養と老健は役割や利用できる期間が異なります。

本記事では特養と老健の違いについて以下の点を中心に紹介します。

特養と老健の役割と目的の違い

特養と老健のサービス内容や費用目安の違い

特養と老健の選び方

特養と老健の違いについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

特養と老健｜役割と目的

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

特養と老健の基本的な違いは何ですか？

特養と老健の基本的な違いは、施設の目的と受けられる支援の内容です。老健は、病気やけがの後に在宅復帰を目指すための中間施設で、医療スタッフやリハビリスタッフによる支援が充実しています。入所期間は短く、回復に向けたリハビリや医療ケアを重視する点が特徴です。一方の特養は、要介護度の高い高齢の方が長く生活することを前提とした施設で、日常生活の介護や生活支援を受けながら暮らせます。

老健：在宅復帰を目指す一時的な入所向き

特養：長期入所を見据えた生活の場

例えば、骨折後に集中的にリハビリを受けたい場合は老健、日常的な介助が必要で長く暮らしたい場合は特養と、使い分けることができるでしょう。

特養と老健では、目的や役割にどのような違いがありますか？

特養と老健では、施設の目的と担う役割がはっきり異なります。老健は、要介護者が医療やリハビリを受けながら体力や生活機能の回復を図り、自宅での暮らしに戻ることを目指すための施設です。多職種による支援が体系的に行われ、利用は3～6ヶ月程度の短期が基本です。一方で特養は、家庭での介護が難しい高齢の方を長期間支える生活の場です。食事、排泄、入浴など日常生活の介助が中心で、終の住み処としての役割が強いのが特徴です。ここを取り違えると、「思っていた支援と違う」と感じやすいため、入所前に目的を見極めることが重要です。

特養と老健では、入居条件や対象者に違いがありますか？

特養と老健では、入居条件と対象者に明確な違いがあります。まず要介護度を見ると、特養は原則として要介護3以上、老健は要介護1以上が対象です。特養は、自宅での介護が難しく、食事、入浴、排泄などで継続的な支援が必要な高齢の方に向く施設で、緊急性の高い方が優先されるため、入居まで時間がかかることもあります。一方、老健は病状が安定し、入院治療は不要でも、在宅復帰に向けてリハビリや医療と介護を必要とする方が中心です。

なお、特養は要介護1・2でも特例的に認められれば入居できる場合があり、どちらも特定疾病による要介護認定があれば40～64歳で入居できる可能性があります。

特養と老健｜サービス内容や費用面の違い

特養と老健のサービス内容の違いを教えてください

特養と老健では、サービスの重点が異なります。特養は、中～重度の要介護者の生活を支えることが中心で、24時間体制の介護のもと、食事、入浴、排せつの介助、健康管理、機能訓練、レクリエーションなどが提供されます。医療スタッフによる定期訪問や軽度の医療ケアもあり、入浴は週2回が基本で、洗濯も施設側が担うのが基本です。一方、老健は在宅復帰を目指す施設のため、医療ケアとリハビリが軸です。医療スタッフによる健康管理、理学療法士や作業療法士による個別リハビリ、栄養士による食事管理に加え、入浴や排せつも回復を意識した支援として行われます。施設によっては洗濯サービスがないこともあります。つまり、特養は生活支援型、老健は復帰支援型です。

医療ケアやリハビリ体制には違いがありますか？

老健は在宅復帰を目指す施設のため、医療スタッフによる健康管理に加え、理学療法士や作業療法士などによるリハビリが重視されています。訓練は少なくとも週2回以上行われる傾向があり、歩行や移乗、日常動作の練習など、退所後の生活を見据えた実践的な内容が中心です。

特養は生活支援と介護が主な役割のため、医療職は配置されていても、対応できる医療行為やリハビリには限りがあります。機能訓練は受けられますが、内容は生活機能の維持を目的としたものが中心で、体制や取り組み方は施設ごとに異なります。

継続的な医療管理や訓練を重視するなら、各施設のサービス内容を事前に確認しておきましょう。

利用期間や退所の考え方は、特養と老健でどのように違いますか？

特養は、要介護度の高い方が長く生活するための施設で、基本的には継続的な入所を想定しています。特別な事情がなければ、そのまま暮らし続けやすく、終の棲家としてもおすすめです。

老健は在宅復帰を目指す中間施設です。入所は一時的な利用が基本で、3～6ヶ月程度を目安に、3ヶ月ごとなど一定のタイミングで状態を確認し、退所や在宅復帰を検討します。

特養と老健では、居室や設備にどのような違いがありますか？

特養と老健は、どちらもトイレ、浴室、食堂など、生活に必要な設備を備えており、居室の種類も共通しています。主な4タイプは以下のとおりです。

従来型個室：1人で使う独立性の高い部屋

多床室：約2～4人で使う相部屋

ユニット型個室：個室と共用空間を組み合わせた住まい

ユニット型個室的多床室：大部屋を仕切って個室に近づけた形

違いが出やすいのは設備の重点で、老健は在宅復帰を目指すため、診療やリハビリに使うスペースが設けられており、医療およびリハビリ体制に合った環境が整っている傾向があります。

一方、特養は長く暮らす生活の場として、日常生活を支える設備が中心です。施設ごとの方針による差もあるため、見学で確認することが重要です。

特養と老健で、それぞれにかかる費用の違いを教えてください

特養と老健は、どちらも介護保険が使える公的施設のため、基本的に入居一時金はかからず、月額費用を中心に考えます。費用の内訳は主に以下の3つです。

●介護サービス費

●居住費・食費

●日常生活費

違いが出やすいのは月額の水準で、特養は生活支援が中心のため費用が抑えられており、目安は月100,000～150,000円程度です。

一方、老健は医療スタッフやリハビリ専門職の配置が手厚く、医療ケアやリハビリ費用が反映されやすいため、月120,000～200,000円程度と高めになりやすい傾向があります。

なお、老健は施設内の医療費や薬代が含まれる一方、特養では外部受診分が別途負担になる場合があります。

参照：『サービスにかかる利用料』（厚生労働省）

特養と老健の違いを踏まえた選び方

特養が向いている人と老健が向いている人の判断基準を教えてください

特養と老健は、空き状況ではなく入所の目的と本人の状態で選ぶことが重要です。老健がおすすめなのは、退院後すぐの在宅生活に不安があり、医療的なケアやリハビリを受けながら生活機能の回復を目指したい方です。一時的に入所し、自宅に戻る準備を進めたい場合にも推奨されます。一方、特養がおすすめなのは、要介護度が高く、日常的に介助が必要で、自宅での介護が難しい方です。家族の負担が大きく、長期的に安心して暮らせる場を求める場合に推奨されます。判断の際は、要介護度、健康状態、家族の介護力を整理して考えることがポイントです。

老健から特養へ移ることはできますか？

老健から特養へ移ることは可能です。老健は在宅復帰を目的とする施設ですが、退所後の行き先は在宅に限られず、本人や家族の意向に応じて、特養のような長期入所を前提とした施設を選ぶこともできます。ただし、特養には原則として要介護3以上などの入所条件があり、希望すればすぐ移れるとは限りません。費用負担が抑えられた公的施設であるため、地域によっては入所待ちが長くなるケースもあります。老健を利用しながら特養への入所を目指す流れは考えられますが、条件や待機状況を確認し、早めに準備を進めることが大切です。

編集部まとめ

ここまで特養と老健の違いについてお伝えしてきました。特養と老健の違いの要点をまとめると以下のとおりです。

特養は要介護度の高い方が長期的に生活する施設で、終の住まいとしての役割を持つ一方、老健は在宅復帰を目的とした中間施設で、医療やリハビリを受けながら短期間での回復を目指すものである

特養は生活支援中心で、食事や入浴など日常介助が主なサービスで費用を抑えやすいが、老健は医療ケアやリハビリが充実しており、その分費用はやや高くなる傾向がある

特養と老健を選ぶ際は空き状況ではなく、本人の状態と目的で判断することが重要で、回復して自宅に戻るなら老健、長期的に介護が必要で生活の場を求めるなら特養がおすすめである

特養と老健は、似ているようで役割や支援内容が異なります。本人の状態や家族の状況に合った施設を選ぶためにも、それぞれの特徴を正しく理解したうえで比較検討することが大切です。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

どんなサービスがあるの？介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）｜厚生労働省

どんなサービスがあるの？介護老人保健施設（老健）｜厚生労働省

介護老人保健施設（参考資料）｜厚生労働省

サービスにかかる利用料｜厚生労働省

基準費用額｜厚生労働省

一定以上所得者の利用者負担の見直し｜厚生労働省

介護保険最新情報｜厚生労働省