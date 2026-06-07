2026年6月7日（日） MLB パドレス vs メッツ 試合結果
開催：2026.6.7
会場：ペトコ・パーク
結果：[パドレス] 3 - 2 [メッツ]
MLBの試合が7日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとメッツが対戦した。
パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。
2回表、8番 ブレット・バティ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 SD 0-1 NYM
3回裏、1番 フェルナンド・タティス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-1 NYM
7回表、5番 マーカス・セミエン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 SD 1-2 NYM
7回裏、9番 フレディ・フェルミン 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SD 3-2 NYM
試合は3対2でパドレスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパドレスのブラッグリー・ロドリゲスで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はメッツのオースティン・ウォーレンで、ここまで1勝2敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝1敗18Sとなっている。
ここまでパドレスは33勝30敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方メッツは28勝36敗で15.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-07 13:44:26 更新