開催：2026.6.7

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 3 - 2 [メッツ]

MLBの試合が7日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとメッツが対戦した。

パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。

2回表、8番 ブレット・バティ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 SD 0-1 NYM

3回裏、1番 フェルナンド・タティス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-1 NYM

7回表、5番 マーカス・セミエン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 SD 1-2 NYM

7回裏、9番 フレディ・フェルミン 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SD 3-2 NYM

試合は3対2でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのブラッグリー・ロドリゲスで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はメッツのオースティン・ウォーレンで、ここまで1勝2敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝1敗18Sとなっている。

ここまでパドレスは33勝30敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方メッツは28勝36敗で15.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-07 13:44:26 更新