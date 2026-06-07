J１百年構想リーグは12位…浦和39歳守護神が思いを明かす「結果は、誰一人として満足できるものではありません」
浦和レッズは６月６日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（11-12位決定戦）で、ファジアーノ岡山とホームで対戦した。
第１戦を１−１で引き分けた浦和。第２戦では18分と90＋３分に失点し、０−２で敗戦。２戦合計１−３で敗れ、J１百年構想リーグを12位で終えた。
試合から一夜明けた７日、GK西川周作が自身の公式インスタグラムを更新。「浦和レッズファンサポーターの皆様」と書き出し、次のように心境を綴った。
「昨日の試合をもって、百年構想リーグの全日程が終了しました。結果は、誰一人として満足できるものではありませんでした。しかし、どんな時も毎試合僕たちを力強く後押ししてくださった浦和レッズファンサポーターの皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」
百年構想リーグ全試合にフル出場した39歳の守護神は、改善を誓う。
「この結果を真摯に受け止め、浦和レッズがさらに強くなるために何が必要なのかをしっかり考え、一人ひとりが行動していきたいと思います」
最後に「本当にありがとうございました」と改めて感謝を記した。中位に沈んだ名門はここから浮上し、2026-27シーズンは上位に顔を出せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バチが当たらなければいい」「悔しいし、嫌な気持ちにはなる」闘莉王が31歳MFのW杯メンバー落選に疑問「日本にとっていいことじゃない」
第１戦を１−１で引き分けた浦和。第２戦では18分と90＋３分に失点し、０−２で敗戦。２戦合計１−３で敗れ、J１百年構想リーグを12位で終えた。
試合から一夜明けた７日、GK西川周作が自身の公式インスタグラムを更新。「浦和レッズファンサポーターの皆様」と書き出し、次のように心境を綴った。
「昨日の試合をもって、百年構想リーグの全日程が終了しました。結果は、誰一人として満足できるものではありませんでした。しかし、どんな時も毎試合僕たちを力強く後押ししてくださった浦和レッズファンサポーターの皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」
「この結果を真摯に受け止め、浦和レッズがさらに強くなるために何が必要なのかをしっかり考え、一人ひとりが行動していきたいと思います」
最後に「本当にありがとうございました」と改めて感謝を記した。中位に沈んだ名門はここから浮上し、2026-27シーズンは上位に顔を出せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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