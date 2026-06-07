◇MLB ドジャース 9-2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がエンゼルス戦に「1番・DH」で出場。初回、古巣との一戦で全力疾走で内野安打とし、チームは9得点のビッグイニングの火付けとなりました。

1点を追いかける初回、先頭で打席に入った大谷選手は6球目シンカーをバットの先に当てます。高いバウンドとなったセカンドゴロに全力疾走で内野安打としました。

セーフとなると大谷選手は両手で小さくガッツポーズ。セカンドを守るオスワルド・ペラザ選手にニヤリとドヤ顔を見せました。

さらに試合中にはエンゼルス時代に同僚であったノーラン・シャヌエル選手と塁上で談笑。古巣との試合で同僚と交流を見せます。

直後にはアンディ・パヘス選手の逆転2ランが飛び出すと、大谷選手から6連打と打線の勢い止まらず。さらにこの回2度目の打席となった大谷選手が11号2ランを放ち、ビッグイニングとなった初回の猛攻を締めくくりました。

チームは山本由伸投手が8回1失点の快投をみせ、9-2で快勝。今季エンゼルスに5戦全勝としました。