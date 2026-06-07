俳優ダニエル・ラドクリフ（36）は、ドラマ版「ハリー・ポッター」シリーズのキャストたちに対して親のような気持ちになるという。大ヒットを記録した映画シリーズで主人公ハリー・ポッターを演じたダニエルは、J・K・ローリング氏による同名小説シリーズのドラマ版で、ハリーとロン、ハーマイオニーを演じるドミニク・マクラフリン、アラステア・スタウト、アラベラ・スタントンを守りたいという強い思いがあるそうだ。



【写真】ドラマ版でハリーを演じるドミニク・マクラフリン メガネは似合ってる！

ポッドキャスト「In The Envelope: The Actor’s Podcast」でダニエルはこう話す。「新しい『ハリー・ポッター』に関しては、自分たちの旅路を始めるあの3人の子供たちの写真を見てそういう気持ちになる時が間違いなくある。すごく非現実的で不思議だし、しかもその子たちのことも知らないのに、強い父性的な感情を呼び起こされるんだ」



また、映画版でハーマイオニー役を演じていたエマ・ワトソンも同じような気持ちのようだと続け、「みんなあの子たちを抱きしめ、大丈夫か確かめて、そして思いきり楽しんで欲しいと願ってしまうんだと思う」と話した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）