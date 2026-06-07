TBSの吉村恵里子アナウンサー(26)が学生時代を過ごした京都を久しぶりに訪れ、オフショットを公開した。



【写真】写真を頼まれた観光客がうらやまし過ぎる! 撮りたい!

吉村アナは5日に更新したインスタグラムで「京都にて、一人さくっと東福寺に！学生ぶりの市内は懐かしくて嬉しくて、バスにも乗りました (一枚目は観光客の方に撮ってもらいましたよ)新緑の季節、緑たちが青々していて 景色を、座ってぼんやり見るのが至福の時間でした」と投稿した。観光客に撮ってもらったという写真は「至福の時間」を表すように優しくほほ笑んでいる。



この投稿に「お寺さんに美女降臨 大和撫子ヨッシー可愛すぎです」「この時期の京都は空いてるのかなぁ？素敵な写真ありがとう」「よっちゃん,お疲れ様でした 素晴らしい投稿ですネ 私も京都に行ったことはありますよ。仏閣巡りはもちろん,地元グルメも堪能しましたし,大文字の送り火も見ましたよ」「旅先でヨッシーとバッタリ出会いたいです」などと反響を呼んでいる。



吉村アナは1999年7月生まれ。同志社大経済学部を卒業し、TBSに入社した。



（よろず～ニュース編集部）