お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニーが７日、読売テレビのバラエティー番組「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・午前１１時４０分）にパネリストとして出演。最高賞金額約１７億円のポーカー大会に出場すると話して、共演者を驚かせた。

韓国・済州島の大会で賞金約４００万円をゲットするなど、すご腕のポーカー・プレーヤーとして知られるアントニーは「僕、６月２２日から（米国）ラスベガスの『ワールドシリーズ（オブ）ポーカー』に行ってくるんですよ」とビッグイベントに参加表明。「僕が出るトーナメントで一番高いメインイベントは、優勝したら１７億円です」と明かして共演者を驚かせた。ＭＣの上沼恵美子も「１７億取ったら、３億ちょうだい」と色めき立ち、アントニーは「結構（な金額）ですね」と苦笑いでツッコんでいた。

「でも１万人出るんで。上位１５％が入賞（して賞金を得る）。エントリーフィーが１万ドル、（約）１５０万円払って、（最低賞金額は）２５０万くらい。でも１０位以内は全員１億超えます」と良い結果を出すのはなかなか難しいことを説明した。

ＭＣの高田純次に「相手を落とすために長髪みたいなのつけてくの？」と威圧感を与えるためにウィッグなどを装着するのか尋ねられた。すると「僕が長髪になったようなやつだらけなんで、あんま意味ないです」と話して、笑わせていた。