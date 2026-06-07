松岡昌宏、嵐ラストライブ後に“メンバー全員”と連絡 個性あふれるメッセージ明かす
元TOKIOの松岡昌宏が、7日放送のNACK5『松岡昌宏の彩り埼先端』（前7：00）に出演し、5月31日をもって活動を終了した嵐への思いを語った。東京ドームで行われたラストライブを現地で見届けた松岡は、5人の姿やライブ後の交流を振り返りながら、「いいものを見させてもらった」と感慨を明かした。
【画像】「愛を感じます」「泣かせに来た」投稿された“縦読み”メッセージ
5月30日に主演舞台の大千秋楽を大阪で迎えた松岡は、嵐のラストライブについて「あれだけ新聞やニュースになり、エンタメの話題が一面を飾ることはなかなかない」とコメント。社会的な注目度の高さに触れつつ、東京ドームで見た光景を振り返った。
ライブでは、活動休止期間によるブランクを感じさせないパフォーマンスに加え、メンバー1人ひとりが自らの言葉でファンへ最後のあいさつを届けていたという。松岡は「その姿に感動した」と語り、長年トップアイドルとして走り続けてきた5人の姿勢を称賛した。
また、ステージに立つメンバーだけでなく、長年グループを支えてきたスタッフにも思いを寄せた。「嵐の5人だけでなく、コンサートスタッフやマネジャー、これまで嵐を支えてきた人たちにとっても区切りだったと思う」と語り、「会場全体の思いが5人に向けられていた」と当日の特別な空気感を表現した。
さらにラストライブ後には嵐のメンバー全員からLINEが届いたことも告白。「『どうでした？』という人もいれば、『ありがとうございました』という人もいた。『TOKIO兄さんの背中を見て育った』と丁寧な文章を送ってくれた人もいたし、『近々飲もうね』という人もいた」と明かし、それぞれの個性が表れたメッセージを紹介した。
放送では、活動終了翌日に訪れた行きつけの居酒屋でも嵐の話題で持ち切りだったことを回顧。「女性がコンビニやキヨスクでスポーツ新聞を買う姿をあんなに見たことがないという話で盛り上がった」と語り、嵐の活動終了が社会現象級の関心を集めていたことを実感したという。
最後に松岡は、「嵐の5人は本当にお疲れさまでした。これから伝説になっていくと思うし、自分も負けずに頑張ろうという気持ちにさせてもらった」とコメント。長年第一線を走り続けてきた後輩たちへ、ねぎらいと敬意の言葉を送っていた。
【画像】「愛を感じます」「泣かせに来た」投稿された“縦読み”メッセージ
5月30日に主演舞台の大千秋楽を大阪で迎えた松岡は、嵐のラストライブについて「あれだけ新聞やニュースになり、エンタメの話題が一面を飾ることはなかなかない」とコメント。社会的な注目度の高さに触れつつ、東京ドームで見た光景を振り返った。
また、ステージに立つメンバーだけでなく、長年グループを支えてきたスタッフにも思いを寄せた。「嵐の5人だけでなく、コンサートスタッフやマネジャー、これまで嵐を支えてきた人たちにとっても区切りだったと思う」と語り、「会場全体の思いが5人に向けられていた」と当日の特別な空気感を表現した。
さらにラストライブ後には嵐のメンバー全員からLINEが届いたことも告白。「『どうでした？』という人もいれば、『ありがとうございました』という人もいた。『TOKIO兄さんの背中を見て育った』と丁寧な文章を送ってくれた人もいたし、『近々飲もうね』という人もいた」と明かし、それぞれの個性が表れたメッセージを紹介した。
放送では、活動終了翌日に訪れた行きつけの居酒屋でも嵐の話題で持ち切りだったことを回顧。「女性がコンビニやキヨスクでスポーツ新聞を買う姿をあんなに見たことがないという話で盛り上がった」と語り、嵐の活動終了が社会現象級の関心を集めていたことを実感したという。
最後に松岡は、「嵐の5人は本当にお疲れさまでした。これから伝説になっていくと思うし、自分も負けずに頑張ろうという気持ちにさせてもらった」とコメント。長年第一線を走り続けてきた後輩たちへ、ねぎらいと敬意の言葉を送っていた。