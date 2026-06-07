ロッテは１０日の中日戦（ＺＯＺＯ）のイベントで来場する球団ＯＢのスポーツ報知・加藤翔平記者（３５）、内竜也氏（４０）、岡田幸文氏（４１）、大嶺祐太氏（３７）とのコラボグルメを球場内の「ＲＯＯＴＳ ＭＡＲＩＮＥＳ」で同日から販売すると発表した。

コラボグルメは、各ＯＢに実施したアンケートをもとに開発した。加藤記者の「加藤翔平のマンゴーライムジンジャーエール」、内氏の「内竜也のシャインマスカットスパークリング」、岡田氏の「俺のチキンカツ」、大嶺氏の「大嶺祐太の豚キムチーズ丼」の４商品。４人のコメントは以下の通り。

◆加藤記者「爽やかさと飲みやすさを意識して考えました。観戦中はもちろん、暑い時期にもぴったりなドリンクになっていると思います。ＴＥＡＭ２６デー当日は球場で皆さまとお会いできるのを楽しみにしていますので、ぜひ味わってみてください」

◆内氏「ＴＥＡＭ２６デーを楽しんでいただけるような、見た目も華やかで爽やかなドリンクをイメージして考えました。シャインマスカットの風味とフルーツの食感が楽しめる一杯です。ぜひ球場で味わいながら、特別な一日をお楽しみください」

◆岡田氏「今回のメニューは、球場で観戦しながら気軽に食べられて、しっかり満足感も味わえるものをイメージして考えました。お子さまから大人の方まで楽しんでいただける一品になっていると思いますので、ぜひ試合と一緒に味わってください」

◆大嶺氏「しっかり食べて元気になれるようなメニューをイメージして考えました。ボリュームもありながら食べやすく、幅広い世代の方に楽しんでいただけると思います。ＴＥＡＭ２６デーとあわせて、ぜひこのメニューも楽しんでください」