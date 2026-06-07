◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人ーロッテ（6月7日、東京ドーム）

延長12回引き分けで終わった前日の試合。巨人はナイターのあとのデーゲームということもあり、疲労を考慮して、試合前練習も少し軽めに終えました。また、スタメンから大城卓三選手とキャベッジ選手を外しています。巨人の先発は西舘勇陽投手。故障から復帰した日本ハム戦では6回無失点と素晴らしい内容で、エスコンフィールドでヒーローインタビューも受けました。

ロッテはサム・ロング投手。実はダルベック選手とは去年マイナーリーグでともにプレーしていたことがあります。勝手知ったるピッチャー相手に、ダルベック選手が牙をむくことができるでしょうか。ロング投手はもともと中継ぎ。ここ4試合で先発投手を務めていますが、5回まで投げたのは1試合のみと、先の2試合で中継ぎ陣に負担をかけているだけに、この日は少しでも長いイニングを投げてほしいところです。

解説は吉井理人さんと高橋由伸さん。吉井さんは自身が監督時代に対戦したこともある巨人の西舘投手がどんな投球をするのか楽しみだと語りました。また、ロッテについては「若い選手がたくさん出ているので、すごく楽しみだなと思います。あと西川（史礁）はきのう打ってないので、どんなバッティングをしてくるかなと注目したいなと思います」としました。

高橋さんは「西舘は前回がよかったとはいえ、まだちょっと分からない。相手のロングもまだ勝っていないということで、どちらも立ち上がりが大事。立ち上がりのできが試合の流れを決めそうだなと思います」と語りました。

プレーボールは午後2時です。