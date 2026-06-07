中間淳太、ジュニア時代のバックでの大役で脂汗「踊ってもないのにびちゃびちゃでした」 WEST.としての目標も
7人組グループ・WEST.の中間淳太が7日、都内で行われた『中間淳太の満福台湾ガイド』（発売中／講談社刊）発売記念会見に出席。
【写真】黄色が似合う！報道陣からのポーズのお願いに笑顔で答える中間淳太
デビュー前のジュニア時代、NEWSの台湾コンサートに桐山照史、濱田崇裕と共に同行した際の強烈な思い出も告白。中国語が堪能な中間は、オープニングで最初にステージに登場し、出演するジュニア（A.B.C-Zなど）を1人ずつ紹介していくという最重要MCパートを任された。
そして、上空から登場するNEWSを指をさし紹介する大役。中間は「自分が盛り上げんと、NEWSさんのライブ自体に影響する。プレッシャーやばかったですよ。オープニングでまだ踊ってもないのにびちゃびちゃでしたよ、脂汗で（笑）」と振り返った。
また「一番の目標はWEST.で台湾でライブをやること」と力を込めた中間。「WEST.のファンの熱量って本当に凄くて、めちゃくちゃ声を出してくれるんですよ。関係者の方がいろんなライブいくけど、WEST.ダントツでかいわ、って」とうれしそうに話す。
DOMOTO（当時KinKi Kids）が初の台湾コンサートを開催した際に行われた「台湾ジュニアオーディション」で、初めてステージに立った瞬間に「こんな楽しい仕事があるんだ！」と衝撃を受け入所を決めたという中間。
「（ファンが）楽しんでる姿っていうのが、やっぱり僕がkinkiさん（現DOMOTO）の台湾ライブのときに感じた熱量にそっくりなんですよ。台湾の方もすごく熱量高く応援してくれるので、WEST.にめちゃめちゃハマる場所だとは思う.絶対にこの大好きなメンバーと僕の育った大好きな場所に行きたいですね」と熱く未来の野望を誓った。
本書は、小学4年生からの6年間を台北で過ごし、現在は台北市の観光アンバサダーも務める中間が、本気で台湾のグルメ＆夜市＆ショッピング＆観光を案内する1冊。
【写真】黄色が似合う！報道陣からのポーズのお願いに笑顔で答える中間淳太
デビュー前のジュニア時代、NEWSの台湾コンサートに桐山照史、濱田崇裕と共に同行した際の強烈な思い出も告白。中国語が堪能な中間は、オープニングで最初にステージに登場し、出演するジュニア（A.B.C-Zなど）を1人ずつ紹介していくという最重要MCパートを任された。
また「一番の目標はWEST.で台湾でライブをやること」と力を込めた中間。「WEST.のファンの熱量って本当に凄くて、めちゃくちゃ声を出してくれるんですよ。関係者の方がいろんなライブいくけど、WEST.ダントツでかいわ、って」とうれしそうに話す。
DOMOTO（当時KinKi Kids）が初の台湾コンサートを開催した際に行われた「台湾ジュニアオーディション」で、初めてステージに立った瞬間に「こんな楽しい仕事があるんだ！」と衝撃を受け入所を決めたという中間。
「（ファンが）楽しんでる姿っていうのが、やっぱり僕がkinkiさん（現DOMOTO）の台湾ライブのときに感じた熱量にそっくりなんですよ。台湾の方もすごく熱量高く応援してくれるので、WEST.にめちゃめちゃハマる場所だとは思う.絶対にこの大好きなメンバーと僕の育った大好きな場所に行きたいですね」と熱く未来の野望を誓った。
本書は、小学4年生からの6年間を台北で過ごし、現在は台北市の観光アンバサダーも務める中間が、本気で台湾のグルメ＆夜市＆ショッピング＆観光を案内する1冊。