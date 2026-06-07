福島市に本店や工場がある日東紡績が、飼い猫の健康状態を確認できるサービス「ｎｅｋｏＰｒｏ（ネコプロ）」を開始した。

腎臓や膀胱（ぼうこう）の状態を確認することで、病気の早期発見につなげることができるとしている。

１９２３年に繊維メーカーとして福島県で創立された同社。新規事業として人や動物の健康課題に着目し、アプリの開発を進めている。２０２４年から日本獣医生命科学大の准教授と猫の腎臓病、膀胱炎に関する共同研究を行っていた。

猫の慢性腎臓病は３匹に１匹が罹患（りかん）しているが、約４割の飼い主が定期的に動物病院に連れていくことが難しく、早期に発見されにくいとされている。

こうした中、今回のサービスでは、飼い主がスマートフォンの専用アプリ上で問診票に答え、自宅で採取した尿を検査キットに垂らす。６０秒後に検査キットをカメラで撮影すると、腎臓や膀胱の健康状態などが評価され、通院の必要性を指摘するなどアドバイスが送られてくる仕組みだ。検査データをかかりつけ医と共有することで、早期治療が期待される。

サービスは動物病院向けに販売される。飼い主は検査キットを動物病院で購入する。日東紡績の担当者は「自宅で手軽に愛猫の健康を管理し、小さな体調の変化にも気づけるよう開発した。今後のサービス拡大にも期待してほしい」としている。