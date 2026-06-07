中村仁美、北海道4位・バービーの“ガチすぎる経歴”に大焦り「レベルが…違いすぎる〜」「大変な方を誘ってしまった」
フリーアナウンサーの中村仁美（46）が4日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（42）とテニスの練習を行った際の、コミカルで切実な“大焦りエピソード”を明かし、反響を呼んでいる。
【動画】「上手すぎます!!!」北海道4位の腕前に大慌て！バービー＆中村仁美のテニスダブルスの様子
今度、バービーと女子ダブルスの試合に出場する予定だという中村は「大変です!!!バービーさんがめちゃくちゃ上手いです!!!上手すぎます!!!テニスは4〜5年ぶりらしいのですがブランクは関係なかったようです」と、久々のプレーとは思えないバービーの圧倒的な実力に衝撃を受けたことを明かした。
さらに、一緒にいた「かべちゃん（元バドミントン部）」からは、「バービーさんが前に来たときの中村さんのフォローが遅いです」と容赦ないダメ出しを食らってしまったという。
これに中村は「ど、どうしましょ…レベルが…違いすぎる〜〜〜大変な方を誘ってしまった」と、想定外の実力差に完全に戦意喪失気味の様子。ハッシュタグでは「#北海道4位だって」とバービーの輝かしい過去の経歴を明かしつつ、「#バービーさんごめんなさい」「#先に謝罪」とユーモアたっぷりにつづっていた。
この投稿に、コメント欄には「バ−ビ−さんすごい」「バービーさんテニスのインストラクターもしてたとか…益々楽しみになりますね〜」「バービーさんのテニス姿見てみたい」などと、バービーの意外な一面に反響が集まっている。
【動画】「上手すぎます!!!」北海道4位の腕前に大慌て！バービー＆中村仁美のテニスダブルスの様子
今度、バービーと女子ダブルスの試合に出場する予定だという中村は「大変です!!!バービーさんがめちゃくちゃ上手いです!!!上手すぎます!!!テニスは4〜5年ぶりらしいのですがブランクは関係なかったようです」と、久々のプレーとは思えないバービーの圧倒的な実力に衝撃を受けたことを明かした。
これに中村は「ど、どうしましょ…レベルが…違いすぎる〜〜〜大変な方を誘ってしまった」と、想定外の実力差に完全に戦意喪失気味の様子。ハッシュタグでは「#北海道4位だって」とバービーの輝かしい過去の経歴を明かしつつ、「#バービーさんごめんなさい」「#先に謝罪」とユーモアたっぷりにつづっていた。
この投稿に、コメント欄には「バ−ビ−さんすごい」「バービーさんテニスのインストラクターもしてたとか…益々楽しみになりますね〜」「バービーさんのテニス姿見てみたい」などと、バービーの意外な一面に反響が集まっている。