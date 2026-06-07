◆米大リーグ ドジャース９―２エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。連続試合ヒットが「７」、同出塁が「１９」で止まった翌日、出場７試合ぶりの１１号２ランを含む２安打２打点２得点の活躍でチームの２連勝に貢献した。山本由伸投手（２７）は８回２安打１失点で大谷に並ぶ今季の日本人トップとなる６勝目。レギュラーシーズンではメジャー初完投はならなかったが、１回途中から２２者連続アウトという快投だった。

この日、大谷は１点を追う初回先頭で二塁内野安打を放つと、続くパヘスの逆転２ランでメジャー通算７５０得点に到達。すると、打者一巡の猛攻で回ってきたこの回２度目の打席で、左腕スーターのシンカーが内寄り甘めに入ってきたところを見逃さず、打球速度１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、角度２３度、飛距離４０６フィート（約１２３・７メートル）でセンター左のスタンドまで運んだ。初回２打席目のアーチは日米通じて自身初。２１年７月２日（同３日）のナショナルズ戦の７回以来、球団５年ぶりとなる１イニング９得点の猛攻を締めくくる１１号２ランとなった。

前日５日（同６日）の古巣エンゼルス戦は４打数無安打２三振。欠場した翌日に小休止となった。今季は投手専念となった翌日の５月１４日（同１５日）に初めて休養。翌１５日（同１６日）の復帰明けから２度目の休養までは、１８試合で６９打数３０安打の打率４割３分５厘、３本塁打、１６打点と打ちまくっていた。今回も“お休み効果”を２戦目で発揮した。大谷は昨季までに６月に月別最多の６２本塁打を記録してきたが、６３本に伸ばした。

山本は初回２死から先取点を許したが、２回以降は１人の走者も出さないパーフェクト投球。昨年のワールドシリーズＭＶＰ右腕はポストシーズンでは２完投を記録し、レギュラーシーズンでは初完投も視界に捉えていたが、次戦以降にお預けとなった。