元Juice＝Juiceメンバー、新ヘアカラーにファン絶賛「可愛さが増した」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/06/07】元Juice＝Juiceの稲場愛香が6月6日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】28歳元ハロプロ美女「お人形さんみたい」ファン絶賛の新ヘア
稲場は「ぴんくにしてもらった！」とつづり、自撮り写真など複数枚を投稿。透け感のある、明るいブラウンカラーのイメージから一転、ピンクベージュに染めた新しいヘアカラーを披露した。ナチュラル寄りでほんのり赤みのあるカラーで、大人っぽくも可愛らしい雰囲気となっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎます」「お人形さんみたい」「ちょっと赤みがあって素敵」「ハーフアップにも似合いますね」「可愛さが増した」「このカラー真似したい」「上品ですね」「ピンクカラー最高です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元ハロプロ美女「お人形さんみたい」ファン絶賛の新ヘア
◆稲場愛香、ピンクベージュカラーで雰囲気ガラリ
稲場は「ぴんくにしてもらった！」とつづり、自撮り写真など複数枚を投稿。透け感のある、明るいブラウンカラーのイメージから一転、ピンクベージュに染めた新しいヘアカラーを披露した。ナチュラル寄りでほんのり赤みのあるカラーで、大人っぽくも可愛らしい雰囲気となっている。
◆稲場愛香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎます」「お人形さんみたい」「ちょっと赤みがあって素敵」「ハーフアップにも似合いますね」「可愛さが増した」「このカラー真似したい」「上品ですね」「ピンクカラー最高です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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