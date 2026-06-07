◇MLB ドジャース 9−2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは投打かみ合いエンゼルスに連勝となりました。

先発山本由伸投手が初回2アウトから連打で失点。それでも直後の攻撃では、1番の大谷翔平選手が快足を生かして内野安打とすると、2番のアンディ・パヘス選手が14号2ランを放ち、すぐさま逆転します。さらに3連打でノーアウト満塁とし、6番のライアン・ウォード選手がタイムリー二塁打で追加点。さらにこの回2度目の打席となった大谷選手が11号2ランを放つなど、9得点のビッグイニングをつくりました。

大量援護を受けた山本投手は、2回以降完璧な投球。3回にはザカリー・ネト選手、マイク・トラウト選手から連続三振を奪うなど、エンゼルス打線につけいる隙を与えず。先制打を浴びてからは、自らの好フィールディングをみせるなど、8回まで22者連続アウトを奪います。8回を投げ終えると、ベンチでロバーツ監督と熱い抱擁。チームは投打かみ合い9−2で勝利しました。

山本投手は8回93球、2安打、4奪三振、無四球、1失点の力投。自身3連勝となる今季6勝目を手にしました。また大谷選手は6月一本目のアーチとなる11号を含む4打数2安打1四球2打点の活躍でした。

チームは前日の試合で佐々木朗希投手が7回無失点の快投をみせるなど、1−0のサヨナラ勝利。この日は投打に圧倒して、エンゼルスに連勝です。