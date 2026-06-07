◇卓球 WTTコンテンダー スコピエ（6月1日〜7日、北マケドニア）

卓球の「WTTコンテンダー スコピエ」は6日まで行われ、混合ダブルスでは、小林広夢選手/木原美悠選手のペアが優勝を飾りました。

準決勝では吉村真晴選手/大藤沙月選手のペアに勝利。決勝ではドール選手(フランス)/A.ディアス選手(プエルトリコ)の国際ペアに3-0(11-2、11-6、11-9)の快勝で栄冠を手にしました。

また女子ダブルスでは、大藤沙月選手/横井咲桜選手ペアと青木咲智選手/村松心菜選手ペアが6日の準決勝に勝利して決勝に進出。7日に決勝が行われます。

女子シングルスでは、第1シードの大藤沙月選手が準々決勝でエジプトのゴーダ選手を破ると、準決勝ではカットマンの佐藤瞳選手に3-1(11-8、11-7、10-12、11-9)で下して決勝に勝ち上がりました。また第2シードの橋本帆乃香選手は、準々決勝で赤江夏星選手のフルゲームの死闘を制すと、準決勝で横井咲桜選手に3-0(15-13、11-7、11-5)で決勝に駒を進めました。

両者は5月の「WTTコンテンダー ラゴス（ナイジェリア）」でも決勝で対戦し、大藤選手が勝利。国際大会では大藤選手が通算4勝3敗と接戦ですが、直近では2024年以降大藤選手が4連勝となっています。

また男子シングルスでは、篠塚大登選手が準々決勝でデンマークのリンド選手を破り、日本勢唯一の4強入り。準決勝ではアメリカのカナック・ジャー選手に2-3(6-11、11-6、3-11、11-7、5-11)のフルゲームで敗れました。